Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал новое фото себя. Звезда его опубликовал в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Очень хочется домой. Это фраза, которая у меня в уме последние 2 недели. Это фраза, которую мы слышим на концертах от людей за границей. Это фраза, которую можно услышать в любом городе Украины. И я очень рад, что совсем скоро я вернусь, наконец, из тура домой", - написал Владимир Дантес.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слушай, а твой этот стул, он тебе Аладдина не напоминает? я чисто прошу, без приколов";

"я ожидал что ты закончишь красивой фразой в стиле "надеюсь все скоро вернутся домой" но нет, ты все такой же эгоист по-прежнему";

"Вернулась около месяца назад и не могу вдохновляться. Спасибо ВСУ, что в любимый город может вернуться, жду чтобы смогла и в родной Луганск!";

"Крутой «ответ» на фразу по действительно мучительному вопросу.

Добрый, дружелюбный, тактичный, дипломатический чувак. Приятно наблюдать за таким человеком. Украина сейчас нуждается и в таких добрых и настоящих людях, как ты. Желаю вдохновения и реализации планов";

"После 4х месяцев в Германии так рада быть снова дома! Украина самая лучшая!!!".



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