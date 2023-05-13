Подружка Насти Каменских Анна Андрийчук решила выйти на связь. Звезда опубликовала пост в Инстаграм, где поделилась ощущениями.
"Привет. Я дома.
Я больше не прячу глаза за большими очками.
Я улыбаюсь.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Новые "прилеты" стали сокрушительными, от домов ничего не осталось: "Сбросили авиабомбы"
Дома превратились в решето и руины: россияне ударили авиацией, последствия ужасают
Ужас в Киеве, девушку пытали и мучили трое суток: "Медики обнаружили в квартире…"
Лукашенко готовят операцию "Преемник", у украинцев появился уникальный шанс: "Это решит много проблем"
Я люблю свою жизнь как никогда и ценю каждый миг.
Я обожаю людей.
Я вдыхаю все со сладким привкусом.
Я наконец-то позволяю себе быть счастливой не смотря ни на что.
Я, наконец, ничего не боюсь", - написала подруга Насти Каменских.
Фанаты, включая Викторию Смеюху, Марту Адамчук, Тараса Цымбалюка и Настю Каменских, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ну такая уж красивая. Красавица";
"с возвращением, любая птичка";
"Аня, вы невероятно Крутая!!!!!!!! Вы настоящая и очень красивая, пусть ваша жизнь складывается по лучшему сценарию";
"Боже, как прекрасна, невероятно красива";
А до этого подруга Насти Каменских поделилась своими мыслями, опубликовав пост в Инстаграм.
"С последними событиями голова кругом. Ненависть и мучительная боль от которой уже тошнит. Вчерашний день напомнил о тех страшных ощущениях 24 февраля.
Паника овладела. Снова. Но вспомнила одну важную вещь и взяла себя в руки. Девушки, сейчас я хочу обратиться к вам", - написала подруга Насти Каменских.
Последние новости Украины:
Напомним, Каменских показала неожиданное архивное видео с бывшей женой Позитива
А еще Politeka сообщала, что Потап неожиданно пошутил над бывшей женой Позитива
Также Politeka писала, что подружка Каменских впечатлила видом в мини, кадры