Подружка Насти Каменских Анна Андрийчук решила выйти на связь. Звезда опубликовала пост в Инстаграм, где поделилась ощущениями.

"Привет. Я дома.

Я больше не прячу глаза за большими очками.

Я улыбаюсь.

Я люблю свою жизнь как никогда и ценю каждый миг.

Я обожаю людей.

Я вдыхаю все со сладким привкусом.

Я наконец-то позволяю себе быть счастливой не смотря ни на что.

Я, наконец, ничего не боюсь", - написала подруга Насти Каменских.

Фанаты, включая Викторию Смеюху, Марту Адамчук, Тараса Цымбалюка и Настю Каменских, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну такая уж красивая. Красавица";

"с возвращением, любая птичка";

"Аня, вы невероятно Крутая!!!!!!!! Вы настоящая и очень красивая, пусть ваша жизнь складывается по лучшему сценарию";

"Боже, как прекрасна, невероятно красива";

А до этого подруга Насти Каменских поделилась своими мыслями, опубликовав пост в Инстаграм.

"С последними событиями голова кругом. Ненависть и мучительная боль от которой уже тошнит. Вчерашний день напомнил о тех страшных ощущениях 24 февраля.

Паника овладела. Снова. Но вспомнила одну важную вещь и взяла себя в руки. Девушки, сейчас я хочу обратиться к вам", - написала подруга Насти Каменских.

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