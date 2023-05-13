Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко показала фотографию с мамой, которая держала в руках букет роз. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"Ти від лютої зими
Затуляла нас крильми,
Прихилялася
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Теплим легітом.
Задивлялася білим лебедем,
Дивом-казкою
За віконечком,-
Сива ластівко,
Сиве сонечко".
В этом году День матери 14 мая. Берегите, обнимайте и приветствуйте своих мам - это самое дорогое, самое ценное золото", - написала жена Мирзояна Матвиенко.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии жене Мирзояна Матвиенко:
"Очень скучаем за Вами. Посылаем очаровательные флюиды любви и поддержки из Вашингтона в Киев";
"Господи! Какая уважаемая и знаковая женщина для Украины.... Береги Господи наше национальное сокровище. Спасибо, что Вы есть, Нина!".
А до этого жена Мирзояна Матвиенко показала себя и рассказала о своем празднике.
"Утро своего дня рождения, как и каждый день, я встречаю со словами благодарности Богу, ВСУ и всем защитникам и защитницам Украины. Без сомнений одно: существительные загадывают желания и получают подарки", - написала жена Мирзояна Матвиенко в публикации.
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