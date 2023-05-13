Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко показала фотографию с мамой, которая держала в руках букет роз. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Ти від лютої зими

Затуляла нас крильми,

Прихилялася

Теплим легітом.

Задивлялася білим лебедем,

Дивом-казкою

За віконечком,-

Сива ластівко,

Сиве сонечко".

В этом году День матери 14 мая. Берегите, обнимайте и приветствуйте своих мам - это самое дорогое, самое ценное золото", - написала жена Мирзояна Матвиенко.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии жене Мирзояна Матвиенко:

"Очень скучаем за Вами. Посылаем очаровательные флюиды любви и поддержки из Вашингтона в Киев";

"Господи! Какая уважаемая и знаковая женщина для Украины.... Береги Господи наше национальное сокровище. Спасибо, что Вы есть, Нина!".

А до этого жена Мирзояна Матвиенко показала себя и рассказала о своем празднике.

"Утро своего дня рождения, как и каждый день, я встречаю со словами благодарности Богу, ВСУ и всем защитникам и защитницам Украины. Без сомнений одно: существительные загадывают желания и получают подарки", - написала жена Мирзояна Матвиенко в публикации.

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