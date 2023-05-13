Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много выступает и перед военными на фронте и за границей с целью собрать средства, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно Святослав Вакарчук возобновил заграничные гастроли и теперь поделился кадрами из американского Сан-Франциско.

Так, сначала в своем профиле Святослав Вакарчук показал фото с утренней прогулки на фоне того самого легендарного моста в Сан-Франциско. Он передал солнечный привет украинцам и анонсировал свой концерт.

А чуть позже Святослав Вакарчук поделился уже трогательными кадрами со своего выступления на сцене американского мегаполиса. На фото и видео можно увидеть, что украинскую рок-группу очень тепло и дружелюбно встречала публика.

В подписи к публикации Святослав Вакарчук написал: "Калифорния имеет что-то особенное. Второй концерт, теперь уже в Сан-Франциско, и снова такой, что выше неба. Ощущения, которые у меня были вчера в зале с символическим для всех нас названием the Warfield, не передать словами. Я передам вам песней. "Більше не можу без тебе", один из таких моментов. Спасибо вам друзья! Вместе к Победе!".

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