Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила нежные кадры в необычном образе, и приправила свой пост острым словцом.

Как видно, на новых фотографиях Даша Астафьева запечатлена в светлой атмосфере, она надела на себя объемную белую куртку, которая напоминает огромное одеяло. Под ним у певицы черное боди с рукавами, а в руках она держит большой алый цветок. Волосы Даша Астафьева собрала в элегантную прическу, а на ее лице легкий макияж с яркой красной помадой.

В подписи к публикации Даша Астафьева высказалась о любителях российской музыки и всего того, что "вне политики":

"Пожелания тихого и мирного дня сейчас для меня приравниваются к крепким объятиям, и означает понимание того, как важно ценить моральное состояние каждого из нас. Успокаивающие слова объединяют и роднят украинцев. Не всех, конечно. Всегда будут частные случаи, которые никогда не понять. Я о ценителях враждебного творчества на всю громкость, любителей всего шо "внепалитики", "желателей" показать свой шикарный отдых/тренировки/новые часы или авто и других. Я так понимаю, что без этого победы не будет. Пусть! Желаю всем мирного дня и веры, крепкой и искренней у нас, в будущее, в свет, который всегда побеждает!".

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