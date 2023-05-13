Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анастасия Приходько милое фото с цветами и напомнила о важном празднике – Дне матери.

Как оказалось, Анастасия Приходько, которая является многодетной мамой – у нее трое детей – и уже начала принимать поздравления. Как известно, День матери в Украине отмечают каждый год во второе воскресенье мая, в этом году это припало на 14 мая.

На новой фотографии Анастасия Приходько показала себя в домашней обстановке, в руках она держит красивый большой букет роз. Перед камерой певица пояивлась в черной футболке с трезубом, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Анастасия Приходько написала: "Хочу напомнить, что 14 мая день Матери! Я получила уже свои цветы, не забудьте и вы поздравите своих мам". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новую публикацию артистки.

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