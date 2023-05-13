Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками прошла лечение и все же отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила забавное видео с инцидентом, который произошел на ее выступлении.
Похоже, этот ролик был снят во время концерта артистки в Одессе, который проходит 11 мая. На нем можно увидеть, как Настя Каменских общается с мальчиком, который вышел к ней прямо на сцену. Певица держит малыша за руку и разговаривает с ним. В ходе разговора маленький украинец обескуражил публику в зале, засмущалась и Настя Каменских.
Как оказалось, паренек "принес" певице "поцелуй от папы", за что звезда его сладко поцеловала в щеку, сдерживая искренний смех.
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В подписи к публикации Настя Каменских написала: "Поцелуй от папы". Обожаю общаться с детьми, которые приходят на концерты, именно за их непосредственность и неподдельную искренность. Наши невероятные маленькие украинцы".
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