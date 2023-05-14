Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая провела несколько недель в поездках из-за театрального тура, поделилась в Инстаграм новыми кадрами. В этот раз артистка решила высказаться о личном, поделилась своими наблюдениями о семье.

В этот раз Ольга Сумская решила поделиться личным, рассказав о своем прошлом и вспомнив о маме. Как известно, артистка тяжело приняла факт гибели своей матери и во время вторжения оккупантов ей пришлось непросто. Ольга Сумская с близкими не могла даже похоронить ее сразу из-за частых обстрелов.

«Как нежно называют нас дети… Свою маму я называю, называла… мамунчик, так же меня называют мои дети…В канун праздника мамы напоминаю всем, чтобы не забыли поздравить, обнять и сказать теплые слова родненьким…

Каждый день я говорю маме, как сильно ее люблю, и она меня слышит, я знаю 🙏🏻! 14 мая-день МАМЫ! Цените своих близких, самое дорогое в мире!» - высказалась с трепетом Ольга Сумская.

В сети принялись поддерживать позицию Ольги Сумской и поделились своими эмоциями:

«Мои поздравления; Олечка, как всегда красавица; Невероятные; Невероятная какая; Очень-очень хорошая!».

Также мы писали, старшая дочь Ольги Сумской во время войны осталась жить с мужем и детьми в Москве. Артистка не говорит о ней и избегает вопросы о личном. Однако радует кадрами в своем Instagram с младшей дочерью Анной Борисюк.

На новой фотографии Ольга Сумская и ее дочь Аня, которая учится в театральном, запечатлена дома на кухне. По словам актрисы, такие вечера с дочерью возвращают ей силы и помогают держаться. На фотографии Ольга Сумская и ее дочь выглядят умиротворенными, похоже, между ними теплые доверительные отношения.

В подписи к публикации Ольга Сумская написала: "Что возвращает мне силы? Общение с дочкой, моей родной Анечкой… Всем спокойного, тихого вечера, дорогие наш".

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