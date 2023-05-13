На своей странице в Instagram Андре Тан признался, что обучение в Америке стало для него не просто этапом получения знаний и навыков, это была полная перезагрузка, открытие нового мира возможностей и связей. Во-первых, эта поездка дала дизайнеру возможность встретить чрезвычайно талантливых и успешных людей из сферы бизнеса.

"Быстрое погружение. Я узнал и увидел своими глазами, как работают университеты, фонды и всемирно известные компании. Этот опыт дал мне понимание, что именно сейчас мне нужно для достижения запланированного. И что еще более важно, я наконец понял, что у каждого бизнеса одни и те же проблемы, так что нет смысла ждать подходящего времени для масштабирования, проблемы будут всегда — нужно только научиться принимать это и управлять ими", — пишет Андре Тан.

Андре Тан услышал с первых уст о самых эффективных инструментах менеджмента и корпоративной культуры, применяемых ведущими компаниями мира. Теперь он едет в Украину с новыми мыслями и идеями.

"И знаете что еще я могу сказать – постепенно исчезает страх и появляется невероятная уверенность в том, что я могу взять планку еще выше! Моя цель представлять Украину на международных рынках! О нас должны знать, нами будут восхищаться во многих отраслях, и я со своей стороны сделаю все, чтобы фэшн входил в их перечень!", - добавил Андре Тан.

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