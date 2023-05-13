Иванна Онуфрийчук, заменившая Тину Кароль в последнем сезоне шоу "Танці з зірками", уже несколько лет вместе с мужем-бизнесменом живет в Швейцарии. В этот раз на своей странице в Instagram звезда похвасталась, что приняла участие в мероприятии ООН в Женеве Woman Pioneering Global Harmony.

"Честно говоря, давно хотела побывать на таком событии. Это был ивент, на котором собрались реализованные и влиятельные женщины из разных стран мира, чтобы обменяться опытом работы и лидерства, ценностями и инновационными подходами. Я всегда считала, что современная женщина — это не только о материнстве, создании семейного уюта, но и о самореализации, влиянии на окружающую среду, экономику, образование, общество и его будущее", — заявила ведущая "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

На мероприятии Иванна Онуфрийчук приняла участие в обсуждении ряда важных:

роль женщин в организациях и компаниях, их доступ к власти, к должностям, на которых принимаются важные решения

продвижение гендерного равенства, устойчивого развития

инновации и трансформации в мире

как мы можем вместе создавать гармоничное будущее, как женщины-лидеры на это могут повлиять

"На самом деле интересных тем и мнений от докладчиков — сильных личностей, имеющих достижения за спиной, было немало. Кроме этого были еще и новые знакомства, беседы, панельные дискуссии, после которых есть о чем подумать, опыт взаимодействия с людьми из разных сфер. Это действительно ценный опыт", - добавила ведущая "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

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