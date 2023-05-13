Тина Кароль показала в Инстаграм кадры из закулисья своей подготовки к Евровидению, покорив поклонников.

Известная украинская певица Тина Кароль прибыла в Ливерпуль, где готовится к своему волнительному выступлению в финале Евровидения-2023. Поклонники певицы были в восторге, когда она поделилась видео, на котором показала, как активно подготавливается к этому знаменательному мероприятию на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть весь выпуск, доскролльте страницу до конца).

Сразу после прибытия Кароль встретилась со своими звездными коллегами, среди которых были Юлия Санина, Руслана и Андрей Данилко. Это была встреча талантов, где они обменивались впечатлениями и взаимной поддержкой перед грандиозным шоу Евровидения-2023.

Тина Кароль также нашла время, чтобы ознакомиться с локацией, где пройдет финал, и познакомиться с командой организаторов, чтобы все было идеально подготовлено к ее выступлению. Она провела саунд-чек, чтобы убедиться, что звучание и световое оформление соответствуют ее высоким требованиям.

Тина Кароль – певица с многолетним опытом, в этот раз она представит Украину со своей знаменитой песней, с которой она выступала на Евровидении в 2006 году, в качестве приглашенной звезды.

Этот выбор символичен, так как он напоминает о ее предыдущем участии и показывает ее постоянную связь с музыкальным наследием страны.

«Красивая, смелая и профессиональная Украина единственным культурным фронтом презентуем современное и талантливое государство, в котором много разнообразных, удивительных исполнителей, крейтеров, режиссеров, дизайнеров» - поделилась Тина Кароль.

«Класс. Очень сильно ждем выступления; Как до 13 спокойно досидеть😢; Вы с Юлией Саниной уже виделись? 😍; Ждем с нетерпением выступления🫶; Ждем выступления; Очень интересно😍; Пир вовремя чумы 👍… молодцы;

Нетерпение уже; Красавица красавица! Новое дыхание своей бывшей композиции, так и нужно, потому что уже и Тина другая, и времена иные. Жду премьеру!!; Все артисты, участвующие в Евровидении от Украины – просто космос. Это очень высокий уровень, скоро все это поймут» - пишут поклонники Кароль.

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