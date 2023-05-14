Певица Джамала увиделась с Веркой Сердючкой на Евровидении. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. Звезда сделала подборку, показав, как для нее проходит концерт в Ливерпуле.
"Финал «Евровидения» уже в считанные мгновения. Ожидаете? Встретиться с кем-то – это что-то вне реальности здесь. Но нет ничего невозможного. Продолжение следует", - написала Джамала, делясь кадрами из Евровидения.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Софию Ротару, Лилию Подкопаеву, Ирину Монатик, Юрия Горбунова, Маричку Падалко и Катю Осадчую, написали комментарии Джамале, которая опубликовала кадры с Евровидения:
"С нетерпением ждал целый год) теперь волнуюсь и поддерживаю обычно своих, Украина больше всего! В этом году выбор нелегок, но победит лучше!";
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Рф выбрала регионы для новых ракетных обстрелов, цели уже понятны: "Под огнем окажутся..."
Погибли еще два выдающихся украинца: звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила трагические подробности
"Удар по престижу путина": кремль снова опозорился, скрыть провал не удалось
"Евровидение-2023", унизительный скандал разразился вокруг украинцев: "Навалили кринжа"
"Скажите, пожалуйста, будет ли Джамала выступать сегодня на главном концерте? Знаю, что она выступала в другие дни на других сценах, но хотелось бы и увидеть главное выступление";
"Вы сегодня победите! Будем болеть за вас";
"Прошу сбросить ссылку канала по которому можно смотреть Евровидение)";
"Ну Верка совок и шароварщина. Не лучшие ассоциации, не знаю".
Напомним, Джамала на сцене "Евровидение" выступила вместе в отцом, трогательное фото
А еще Politeka сообщала, что Джамала рассказала о своем опыте открытого интервью и заинтриговала новым альбомом
Также Politeka писала, что Джамала поделилась кадрами со свадьбы и рассказала о годовщине