Финал Евровидения 2023 завершился громкой победой после интригующих выступлений всех участников вместе с Украиной.

Как пишет Politeka.net, вечером 13 мая прошел долгожданный финал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. В этот раз выступали участники из 16 стран, однако дойти до гранд-финала дошли лишь десять участников этого года.

Всего в Гранд-финале 13 мая на сцене за право называться победителем Евровидения 2023 соревновались 26 музыкальных коллективов.

Стоит отметить, что зрители были просто в восторге от выступления украинской группы, многие подпевали. С самого выхода украинцев на сцену зрительский зал внимательно следил за выступлением Tvorchi.

Наша группа выступала с песней "Heart of Steel" сразу в финале, поскольку является страной-победителем конкурса в прошлом году.

В то же время букмекеры пророчили изначальную победу Loreen из Швеции. Так и получилось. На европейском песенном конкурсе "Евровидение-2023" победила шведская певица Loreen. Это уже вторая ее победа на Евровидении, первую она одержала еще в 2012 году.

Претенденты от Украины, дуэт TVORCHI занял шестое место.

В предыдущем эфире Евровидения 2023 украинцам также удалось впечатлить, на сцене был представлен захватывающий перформанс под названием "Музика єднає покоління". Это выступление стало настоящим музыкальным путешествием, возглавляемым украинской певицей Марией Яремчук.

Мария Яремчук не была одна на сцене, ее сопровождали рэпер OTOY и яркая представительница Украины на Детском Евровидении 2022 года, Злата Дзюнька. Этот тройной союз артистов воплотил идею того, что музыка имеет силу объединять разные поколения украинцев и служить источником света, преодолевающего тьму.

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