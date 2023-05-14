Співачка Джамала побачилася із Вєркою Сердючкою на Євробаченні. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. Зірка зробила добірку, показавши, як для неї відбувається концерт у Ліверпулі.

"Фінал "Євробачення" вже за лічені миті. Чекаєте? Зустрітися з кимось – це щось поза реальністю тут. Але немає нічого неможливого. Далі буде", - написала Джамала, поділяючись кадрами з Євробачення.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Софію Ротару, Лілію Подкопаєву, Ірину Монатик, Юрія Горбунова, Марічку Падалко та Катю Осадчу, написали коментарі Джамалі, яка опублікувала кадри з Євробачення:

"З нетерпінням чекав цілий рік) тепер хвилююся і підтримую зазвичай своїх, Україна найбільше! Цього року вибір нелегкий, але переможе краще!";

"Скажіть, будь ласка, чи виступатиме Джамала сьогодні на головному концерті? Знаю, що вона виступала в інші дні на інших сценах, але хотілося б і побачити головний виступ";

"Ви сьогодні переможете! Вболіватимемо за вас";

"Прошу скинути посилання каналу яким можна дивитися Євробачення)";

"Ну Вірка совок і шароварщина. Не найкращі асоціації, не знаю".

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