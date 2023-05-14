Самая богатая певица Украины Камалия показала новый наряд. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"А мы готовимся к съемкам клипа в Пакистане. Такая национальная пакистанская одежда называется «пишваз». Фантастическое платье от пакистанской дизайнера. Уже в ноябре в Лондоне я буду заключать ее показ в платье невесты", - написала самая богатая певица Украины Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии самой богатой певицы Украины Камалии:

"Пакистанские наряды хороши, безусловно, но красота внешняя и душевная, Камалия, вы наша гордость";

"Конечно, если мой парень пакистанец, сделаю ему сюрприз. Пакистан Зиндабад";

"Какая энергетика от вас, прямо через камеру передается";

"Камалия ,не пакистанские наряды вас красят ,вы с Захаром добрые люди ,ваши поступки это ваша душа ,у меня слезы на глазах что люди украинцы моих детей такие патриотические независимо от социального статуса ,еще раз благодарю вас Камалия и вашей семьи";

"Очень великолепно. Богатое.и вам прекрасно в нем!";

"Меня всегда кусали пайетки на этих платьях, хотя выглядят они шикарно. Вам очень подходит".

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