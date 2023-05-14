Самая богатая певица Украины Камалия показала новый наряд. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"А мы готовимся к съемкам клипа в Пакистане. Такая национальная пакистанская одежда называется «пишваз». Фантастическое платье от пакистанской дизайнера. Уже в ноябре в Лондоне я буду заключать ее показ в платье невесты", - написала самая богатая певица Украины Камалия.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии самой богатой певицы Украины Камалии:
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"Пакистанские наряды хороши, безусловно, но красота внешняя и душевная, Камалия, вы наша гордость";
"Конечно, если мой парень пакистанец, сделаю ему сюрприз. Пакистан Зиндабад";
"Какая энергетика от вас, прямо через камеру передается";
"Камалия ,не пакистанские наряды вас красят ,вы с Захаром добрые люди ,ваши поступки это ваша душа ,у меня слезы на глазах что люди украинцы моих детей такие патриотические независимо от социального статуса ,еще раз благодарю вас Камалия и вашей семьи";
"Очень великолепно. Богатое.и вам прекрасно в нем!";
"Меня всегда кусали пайетки на этих платьях, хотя выглядят они шикарно. Вам очень подходит".
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