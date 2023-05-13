Популярная украинская певица Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, не так давно рассказала, что вынуждена развестись с мужем после двадцати лет совместной жизни. При этом артистка попросила не затрагивать данную тему в сети и не спрашивать ее о причинах данного решения.
Вместо этого артистка попросила уважения к ее личной жизни. Сейчас Камалия делает акцент на своем творчестве, дочерях и близких. В этот раз певица решила рассказать об еще одном человеке, который ей очень дорог.
Камалия поделилась редким кадром с мамой, а также обратилась к поклонникам, рассказывая о личном.
«Друзья, специально выставляю этот пост за день, чтобы напомнить, что уже завтра, 14 мая, прекрасный праздник – День матери. Обязательно поздравьте ваших мам.
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А я поздравляю мою дорогую мамку и всех украинских мам! Благодарю Бога, что подарил и мне возможность познать счастье материнства! Крепкого всем нам здоровья! Пусть исполнится заветное наше общее желание!» - поделилась Камалия в Инстаграм.
В сети принялись поддерживать пост самой богатой певицы Украины:
«Искренние поздравления!; Инна Петровна – красавица!; Как прекрасна у Вас мама! Здоровье ей; поздравляю вашу маму! Пусть Бог дает ей здоровье! А свою я только мысленно вспомню...; Боже, какие же Вы с Матерью хороши. Дай, Боже здоровья и мира; Спасибо Камалия, и Вас с праздником поздравляю».
Напомним, ранее Камалия продолжала публиковать общие фото с супругом, намекая, что им удалось сохранить отличные отношения.
В браке с британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром певица была с 2003 года и благодаря его состоянию получила статус самой богатой певицы Украины. После полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину и не могла часто видеться с семьей.
Также на своей странице в Instagram Камалия рассказала, где сейчас Захур и дети и почему она не может быть вместе с ними.
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