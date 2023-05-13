Певица Камалия после заявления о разводе с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром решила высказаться о личном в Инстаграм.

Популярная украинская певица Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, не так давно рассказала, что вынуждена развестись с мужем после двадцати лет совместной жизни. При этом артистка попросила не затрагивать данную тему в сети и не спрашивать ее о причинах данного решения.

Вместо этого артистка попросила уважения к ее личной жизни. Сейчас Камалия делает акцент на своем творчестве, дочерях и близких. В этот раз певица решила рассказать об еще одном человеке, который ей очень дорог.

Камалия поделилась редким кадром с мамой, а также обратилась к поклонникам, рассказывая о личном.

«Друзья, специально выставляю этот пост за день, чтобы напомнить, что уже завтра, 14 мая, прекрасный праздник – День матери. Обязательно поздравьте ваших мам.

А я поздравляю мою дорогую мамку и всех украинских мам! Благодарю Бога, что подарил и мне возможность познать счастье материнства! Крепкого всем нам здоровья! Пусть исполнится заветное наше общее желание!» - поделилась Камалия в Инстаграм.

В сети принялись поддерживать пост самой богатой певицы Украины:

«Искренние поздравления!; Инна Петровна – красавица!; Как прекрасна у Вас мама! Здоровье ей; поздравляю вашу маму! Пусть Бог дает ей здоровье! А свою я только мысленно вспомню...; Боже, какие же Вы с Матерью хороши. Дай, Боже здоровья и мира; Спасибо Камалия, и Вас с праздником поздравляю».

Напомним, ранее Камалия продолжала публиковать общие фото с супругом, намекая, что им удалось сохранить отличные отношения.

В браке с британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром певица была с 2003 года и благодаря его состоянию получила статус самой богатой певицы Украины. После полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину и не могла часто видеться с семьей.

Также на своей странице в Instagram Камалия рассказала, где сейчас Захур и дети и почему она не может быть вместе с ними.

Последние новости Украины:

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.