На своей странице в Instagram Маричка Падалко из "1+1" рассказала, что 13 мая стало историческим днем, когда российская авиация понесла наибольшие одномоментные потери в 21 веке. Над брянской областью сбиты четыре российских борта – два вертолета Ми-8, а также Су-34 и Су-35. Все члены экипажей погибли. По предварительным данным, речь идет о 9 людях (видео 1-2 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

"Только появилась информация о падении первого вертолета, а затем второго, украинцы начали «воспевать» брянское ПВО (видео 3) Но после потери четырех машин, во вражеских телеграм-каналах появилась информация о том, что самолеты, выполнявшие боевое задачи, попали в украинскую «засаду». Версии, чем именно ВСУ сбили российские борта, отличаются. Наиболее распространенная – средствами ПВО с территории Украины", — пишет ведущая "1+1" Маричка Падалко.

Звезда "1+1" Маричка Падалко добавила, что ни одна из сторон основательно инцидент не комментировала. Россияне говорят о «падении» одного борта, наш генштаб пока соблюдает режим информационной тишины.

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Ведущая "1+1" Маричка Падалко напомнила, что россия накануне ночью выпустила по Украине 21 беспилотник-камикадзе, 17 сбито (фото 5). Все «прилеты» пришлись по объектам в Хмельницкой области. Там без жертв, но более 20 пострадавших. Также россияне нанесли удар по гражданским объектам Николаева (фото 6) и Константиновки (фото 7), там двое погибших.

"Российские военные не слишком оптимистично оценивают свои шансы по отражению контрнаступления (видео 8), а их пропагандисты "думают", чем отражать новые британские ракеты (видео 9)", - подчеркнула Маричка Падалко из "1+1".

Зеленский в Италии встретился с Папой Римским и попросил осудить преступления россии в Украине (видео 10).

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