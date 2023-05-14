В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" опубликовала яркие кадры с сыном Робертом, которому исполнилось 14 лет, и дочерью Оливией.
"Настолько быстро летит время, что я едва успеваю за твоим взрослением. Иногда хочется остановить момент, чтобы насладиться мгновением, но понимаю, что в наше время иначе и не может быть. Радуюсь каждому дню рядом с тобой. Горжусь тем, каким ты становишься мужчиной. Пытаюсь всегда быть рядом и поддерживать тебя во всем. Мне кажется, что мы классная команда, которая в нужное мгновение подхватывает друг друга - именно тогда, когда это действительно нужно", - обратилась звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская к сыну.
Эксперт "Зважені та щасливі" Боржемска в 2018 году развелась с Вячеславом Узелковым и воспитывает детей сама, с отцом они почти не видятся.
"Как маме, мне хочется, чтобы ты был счастлив, свободен, открыт и независим во всех своих проявлениях и желаниях. Ласково и бережно направляю и не мешаю там, где ты сам понимаешь и чувствуешь, как для тебя комфортно. Хочу тебе сказать, что ты замечательный, добрый, отзывчивый, заботливый и внимательный абсолютно ко всем, кто встречается на твоем пути. Оставляй в себе ту человечность, которая вложена в тебя с рождения. Продолжай любить этот мир, открывающий новые горизонты", - добавила Марина Боржемская из "Зважені та щасливі".
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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.