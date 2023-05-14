На своей странице в Instagram Александр Педан поздравил всех мам Украины с Днем матери и показал семейное фото. Валентина Педан вырастила троих сыновей: у ведущего есть два старших брата Андрей и Виталий.

"Мама - самый дорогой человек в жизни каждого человека, который всегда будет поддерживать своего ребенка, даже если "малышу" уже больше 30 лет 😉 В начале войны мы с семьей несколько месяцев провели у моей мамы. Так часто мы не виделись последние лет 20. Именно поэтому пытался запомнить каждый момент, проведенный вместе", — пишет Александр Педан под редкой фотографией с мамой и братьями.

Ведущий с семьей положили начало новой семейной традиции - просыпались, варили кофе, смаковали вместе с мамой, а уже тогда разбегались каждый по своим делам.

"Утренний кофе с мамой - это что-то невероятное. Несмотря на свой взрослый возраст, продолжаю перенимать все лучшее от моей мамы. Она очень спокойная. Собственно, всю жизнь учусь у нее максимально уравновешенно реагировать на стрессовые ситуации", - подчеркнул Александр Педан.

Александр Педан также добавил, что внимание и любовь, которые он получал именно от мамы в течение всего детства, помогли ему стать тем, кем он является сейчас: "Она всегда придавала мне уверенности. Сейчас я так же пытаюсь передавать ее своим детям".

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Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

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