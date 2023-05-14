Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны много выступает и перед военными на фронте и за границей с целью собрать средства, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно Святослав Вакарчук снова отправился в заграничный тур, и как оказалось, встретил там свой день рождения.

В своем профиле в соцсети Святослав Вакарчук опубликовал счастливо фото из американского Чикаго, где в ходе тура оказался в свой день рождения – 14 мая артист отмечает 48-летие. На новой фотографии Святослав Вакарчук стоит на фоне небоскребов и украинского флага, который развевается на флагштоке рядом. Артист, судя по широкой счастливой улыбке пребывает в отличном настроении.

В подписи к публикации Святослав Вакарчук написал: "Чикаго, 14 Мая, 0 часов 0 минут. Вместе к Победе!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артиста, поздравляя его с днем рождения:

"Поздравляю! Пусть сбываются желания!".

"С Днем рождения, Святослав! Очень рада, что получилось лично вручить подарок! Слава Украине! Благодарю Вас за мощный концерт!".

"Поздравляю! Спасибо за такие эмоции с концерта".

"С Днем рождения! Спасибо за творчество и труд".

"C Днем рождения! Крепкого здоровья, мирного неба, творческих успехов!".

"С Днем рождения, Святослав Иванович! Спасибо за все великие дела, что вы делаете! Слава Украине".

"С Днем рождения, Святослав! Здоровья и Мира! А еще хочется новых песен о любви!".

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