Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно за границей побывала на однополой свадьбе претендента на свое сердце в реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич поделилась соблазнительным видео, на котором в деталях показала свой необычный образ, а в подписи к посту поделилась впечатлениями о Евровидении.

Как видно, в ролике Злата Огневич позирует где-то в закулисье, она томно крутится перед камерой, явно довольна собой. Перед камерой певица появилась в роскошном шелковом платье цвета синий-металлик, которое подчеркнул стройную фигуру и упругое декольте. Волосы Злата Огневич элегантно уложила, а на ее лице изящный макияж.

В подписи к публикации Злата Огневич написала: "Сегодня был такой волнующий момент! Я стала представителем на Евровидении 2023 года от Украины. Радуюсь, что принесла хорошее известие Швеции и поздравляю с победой прекрасную @loreenofficial! Спасибо за фантастическую коллаборацию Украины и Великобритании, это удивительное мгновение, историческое. Мощное и очень достойное выступление @tvorchi_official. Стальные сердца! Всем Света! Я счастлива, что весь мир видит, как талантлива наша страна, креативные люди и то, что мы светим сквозь такие сложные времена! Слава Украине!".

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