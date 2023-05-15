Звезда Евровидения певица Руслана Лыжичко показала себя в Ливерпуле. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Неважно, на какой ты сцене, главное – это публика и что тебе есть, что сказать"; - написала звезда Евровидения певица Руслана Лыжичко.

Ольга Сумская опубликовала комментарий звезде Евровидения певице Руслане Лыжичнко: "В блестящей форме! Поздравляем, Русланочка, дорогая!".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии звезде Евровидения певице Руслане Лыжичнко:

"Вы невероятная певица! Такого выступления как Ваше в свое время, не было ни у кого! И не будет!Завоевали свою победу честно и достойно! Вчера больше всего ожидали увидеть Ваше выступление в финале и были просто в шоке, что Вы там не пели! И вот вопрос, почему и как так вышло? Почему победительницу, занявшую 1-е место и которую ожидали миллионы, не было на сцене? Здоровье Вам и дальнейших успехов! Ждем новых песен!";

"Важно!!!! Вас ждали на большой сцене!!!!!! Мы с подписчиками смотрели все 3 эфира евровидения и не понимали когда вы будете. Ваше выступление и победу все помнят до сих пор как нечто невероятное. Я в шоке что Алеша блин какая-то там пела, а вы нет".

Напомним, Руслана после скандалов вокруг Евровидения выступила в резиденции британского премьера

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