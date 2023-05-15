Известная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, как известно, в этому году была ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, чем смогла покорить публику. В финале песенного конкурса артистка также впечатлила необычными, но патриотичными образами, всячески делая акцент на нашей стране.
На сцене артистка предстала в эффектном ярком образе. На ней было не одно обтягивающее платье от украинского бренда.Сначала артистка выбрала платье с плиссированным верхом, которое было украшено стразами вдоль наряда.
Второй же наряд был с акцентом именно на руки и талию, а украшения удачно дополняли образ.
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«Наше Евровидение» - писала под кадрами Юлия Санина, за что также получила комплименты украинцев:
«Но Хардкис уже победили, можно и не голосовать было:); К сожалению, те, за кого голосовала, оказались на последнем месте. Однако, это не повод для грусти; Очень рада была видеть Вас, Юлия. Вы прекрасно держались и отлично выполнили роль ведущей. Благодарю Вас за эмоции!;
Под конец уже болела за всех, кроме плагиата! Как допустили Лорин к Евровидению с полностью оплаченной песней?; Кто-то скажет комиссии, что Loreen украла песню у Мики Ньютон «В плену»?; Победила Мика Ньютон 😂».
Ранее Юлия Санина решила поделиться с публикой захватывающими моментами со съемок шоу. Она разместила пост перед выходом нового эфира. Ранее Санина уже показала процесс создания своего выдающегося образа для шоу, приоткрыв дверь в свою гримерную.
В этот же раз Юлия Санина покорила образом, который был создан, чтобы выделить всю красоту и индивидуальность артистки.
Похоже, Юлия Санина продолжает увлекать своих поклонников в этот раз не только своими яркими выступлениями и интересными подробностями со съемок. В сети продолжают нахваливать хорошо подобранную линейку луков Саниной, а также ее роль ведущей а целом.
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