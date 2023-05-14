Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, недавно заявила о расставании с женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Рамина Эсхакзай поделилась милым фото со съемок в Киеве и рассказала, почему она в теплых сапогах.

Как видно, на новой фотографии Рамина Эсхакзай запечатлена на летней веранде уютного кафе среди зелени, а за ее спиной видно высокий красивый дом. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – на ней закрытое бордовое платье интересной текстуры и грубые черные сапоги. Волосы Рамина Эсхакзай распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Рамина Эсхакзай написала: "Утренний Киев", а также ответила фолловерам, что до сих пор боится замерзнуть, поэтому носит такие теплые сапоги. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото, которое показала Рамина Эсхакзай:

"В мае в сапогах?".

"Рамина очень стильная и красивая".

"Какое красивое фото".

"Невероятно красивая".

"Какая красавица! Вау".

"Совсем исхудала Рамина, как колосок стройная".

"Какая вы красивая".

"Очень красивая, Рамина!".

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