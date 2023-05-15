Популярная украинская певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе со своим коллективом стала настоящей звездой "Евровидения" и прославилась на весь мир, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз Катя Павленко поделилась видео с выступления Go-A на сцене "Евровидение" в Ливерпуле.

Надо сказать, что звезды "Евровидения" Go-A снова произвели фурор на песенном конкурсе. Стоит отметить, что в этом году концепция выступления группы немного изменилась, как и их образы. Так, в этот раз Катя Павленко вышла на сцену в роскошном белом платье, однако зеленый элемент присутствовал – вместо пушистой шубы у нее была необычная накидка и длинные латексные перчатки.

В подписи к публикации Катя Павленко призналась, что в этот раз по-новому зазвучала и их песня "Шум": "В этот вечер наш SHUM прозвучал в неожиданной коллаборации с легендарным хитом @thechemicalbrothers. Как вам подобная версия? Мы безгранично благодарны каждому, кто был причастен к созданию Евровидения в Ливерпуле, пронизанного украинским духом. Это был особый момент, и мы счастливы снова чувствовать себя частью невероятной истории. Спасибо Великобритании за ежедневную поддержку и убежище для украинцев в момент, когда идет борьба за правду, свободу и нашу идентичность. Спасибо нашим Воинам за то, что мы живы, мы и выступаем под своим желто-голубым флагом!".

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