На официальной странице "Дизель Студио" разместили редкое школьное фото Виктории Булитко, на котором она позирует вместе со своими родителями. Сейчас артистка признается, что очень любит свою маму Лену, но в детстве будущая звезда ее боялась.
"Мама была строже папы. Уже во взрослом возрасте я ей об этом сказала, что боялась ее. Мама, конечно, удивилась, но такое было. У нее такой взгляд, что никаких слов не надо. Только посмотрит — уже коленки тряслись", - вспоминает Виктория Булитко из "Дизель шоу".
Актриса "Дизель шоу" Булитко рассказала, что во время полномасштабной войны вообще заново открыла для себя маму. Когда оккупанты били по энергетической инфраструктуре и в Киеве выключали свет, мама приехала к артистке, чтобы она не была сама.
"Сначала у меня не было генератора, и тогда мы каждый вечер зажигали небольшую печку, сидели вместе, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, разговаривали. Мне так интересно было слушать маму, ее истории, которые уже не помнила или вообще не знала. Моя семья умеет классно рассказывать, лучше меня. Они все у меня очень артистичные, и я безгранично их люблю", - добавила звезда "Дизель шоу".
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Младшему было 27 лет: новая большая трагедия всколыхнула Украину, сразу пятеро погибших
ВСУ устроили мощнейший прорыв в Бахмуте, россияне отступают: что изменилось на поле боя
Украинцам раздадут 14 165 гривен: кому придет уведомление в "Дії" и кто получит помощь
"Боже, какое горе": появились кадры с места гибели мамы и ее маленьких дочерей
Ранее Виктория Булитко рассказала о своем брате. Максим старше Вики на полтора года. Как призналась артистка "Дизель шоу", раньше их отношения складывались очень напряженно, но сейчас они сблизились.
Последние новости Украины:
Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.
Как сообщала Politeka, Булитко наглядно показала, почему украинцы ненавидят россиян.
Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко стала "невестой".