На официальной странице "Дизель Студио" разместили редкое школьное фото Виктории Булитко, на котором она позирует вместе со своими родителями. Сейчас артистка признается, что очень любит свою маму Лену, но в детстве будущая звезда ее боялась.

"Мама была строже папы. Уже во взрослом возрасте я ей об этом сказала, что боялась ее. Мама, конечно, удивилась, но такое было. У нее такой взгляд, что никаких слов не надо. Только посмотрит — уже коленки тряслись", - вспоминает Виктория Булитко из "Дизель шоу".

Актриса "Дизель шоу" Булитко рассказала, что во время полномасштабной войны вообще заново открыла для себя маму. Когда оккупанты били по энергетической инфраструктуре и в Киеве выключали свет, мама приехала к артистке, чтобы она не была сама.

"Сначала у меня не было генератора, и тогда мы каждый вечер зажигали небольшую печку, сидели вместе, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, разговаривали. Мне так интересно было слушать маму, ее истории, которые уже не помнила или вообще не знала. Моя семья умеет классно рассказывать, лучше меня. Они все у меня очень артистичные, и я безгранично их люблю", - добавила звезда "Дизель шоу".

Ранее Виктория Булитко рассказала о своем брате. Максим старше Вики на полтора года. Как призналась артистка "Дизель шоу", раньше их отношения складывались очень напряженно, но сейчас они сблизились.

Последние новости Украины:

Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.

Как сообщала Politeka, Булитко наглядно показала, почему украинцы ненавидят россиян.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко стала "невестой".