На своїй сторінці в Instagram Вікторія Булітко розмістила кумедне відео танців у гримерці разом із Яною Глущенко та Юлією Мотрук, якій 23 квітня виповнилося 37 років. В кадрі також з'являється Євген Сморигін — він крутить пальцем біля скроні в шоці від поведінки дівчат.

"Юля, на честь твого дня народження - брудні танці 😅Любимо, цінуємо, ВІТАЄМО!", — написала Віка під відео.

На офіційній сторінці "Дизель Студіо" колеги гуртом привітали Юлю.

"Два роки тому ця жінка увірвалася до команди «Дизель Шоу» та стала не просто її частиною, а справжньою рідною душею 🥰 Це наша Юлія Мотрук, яка сьогодні святкує свій День народження! 🥳 Мотря! Твоя безмежна щирість нікого не залишає байдужим 😌 А запальний сміх заряджає на нові звершення та водночас розряджає навіть від найсумніших думок 🤗 Твій яскравий талант підкорив серця тисяч глядачів 💞 А ще додав нової перчинки 😏", — написали вони.

Колеги побажали Юлії Мотрук не втрачати оптимізму, запалу, щирості та яскравості.

"Нехай поруч будуть такі ж неймовірні люди, які тішитимуть твоє серце любов’ю 😘 Нехай найзаповітніші мрії обов’язково збуваються під мирним українським небом. Працюй, створюй, креатив, мрій! 🤩", — додали зірки "Дизель шоу".

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