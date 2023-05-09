"Евровидение-2023" начинается уже сегодня, 9 мая, и певица Руслана Лыжичко уже в Ливерпуле.

«Евровидение-20223», напомним, пройдет в три этапа. Сегодня, 9 мая, состоится первый полуфинал, 11 мая – второй, а 13 мая в субботу – гранд-финал. По его результатам и выберут победителя «Евровидения-20223». В этом году в Украине вокруг «Евровидения-2023» разразился скандал по поводу Русланы Лыжичко.

Как оказалось, победительницу «Евровидения-2004» Руслану не пригласили на «Евровидение-2023». Напомним, что именно Руслана Лыжичко с песней Wild Dances первой привезла в Украину победу на "Евровидении".

«Нас не пригласили и не спланировали. Мы вообще нигде никак в событиях так называемого большого Евровидения-2023 не задействованы на сегодняшний день», – с возмущением сообщил продюсер и муж Русланы Лыжичко Александр Ксенофонтов.

Впоследствии стало известно, что Руслана Лыжичко будет выступать на «Евровидении 2023».

«Она появится в одном из номеров с особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет удостоена…», - заверил креативный директор Евровидения от Украины Герман Неонов.

И вот выяснилось, о какой именно «особой миссии» Русланы Лыжичко на «Евровидении-2023» идет речь.

Так, сегодня, 9 мая, на сцене EurovisonVillage, которая располагается на площади Pier Head, состоится нестандартное и оригинальное по своему формату мероприятие “English National Opera does Eurovision”, - сообщила Руслана Лыжичко на своей странице Инстаграм.

Во время данного мероприятия к всемирно известному хору и оркестру Английской Национальной Оперы под руководством Стивена Белла присоединятся звезды Евровидения и оперные звезды.



«Я представлю специально созданную композицию Wild Heart, в которую, конечно, войдут и победные ДикиеТанцы, но... в таком звучании вы их еще не слышали!», - рассказала Руслана Лыжичко.

Руслана заверила, что это будет большим сюрпризом для настоящих меломанов.

Также известно, что Руслана Лыжичко 13 мая присоединится к финалу Евровидения-2023 в специальном предварительно записанном выступлении, снятом в самом сердце Киева.

«Мы символически соединим Киев и Ливерпуль, и наше появление на экранах будет отображать тему «Объединенные музыкой», - рассказала Руслана Лыжичко.

Итак, о выступлении Русланы Лыжичко именно на главной сцене «Евровидения-2023» пока не сообщалось.

«Мы хотели живое выступление! Почему не нашлось места для выступления первого победителя? Кто за это ответственен?»,

«Но вас явно не хотят пускать в прямой эфир, будто боятся, что вы скажете что-то лишнее (например призыв в поддержку Украины)»,

«Почему не живое выступление?»,

"Позор тем организаторам, которые изначально не смогли подумать головой..." , - возмущаются украинцы.

Последние новости Украины: Андрей Данилко после болезни сказал, сможет ли выступить на "Евровидении-2023".

Последние новости Украины: скандал вокруг Русланы Лыжичко на "Евровидении-2023" получил новое продолжение.

Последние новости Украины: звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.