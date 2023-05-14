Фінал Євробачення 2023 року завершився гучною перемогою після інтригуючих виступів усіх учасників разом з Україною.

Як пише Politeka.net, увечері 13 травня пройшов довгоочікуваний фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення-2023. Цього разу виступали учасники із 16 країн, проте дійти до гранд-фіналу дійшли лише десять учасників цього року.

Загалом у Гранд-фіналі 13 травня на сцені за право називатися переможцем Євробачення 2023 року змагалися 26 музичних колективів.

Варто зазначити, що глядачі були просто у захваті від виступу українського гурту, багато хто підспівував. З самого виходу українців на сцену зал глядачів уважно стежив за виступом Tvorchi.

Наш гурт виступав з піснею "Heart of Steel" одразу у фіналі, оскільки є країною-переможцем конкурсу минулого року.

Водночас, букмекери пророкували початкову перемогу Loreen зі Швеції. Так і вийшло. На європейському пісенному конкурсі "Євробачення-2023" перемогла шведська співачка Loreen. Це вже друга її перемога на Євробаченні, першу вона здобула ще 2012 року.

Претенденти від України, дует TVORCHI посів шосте місце.

У попередньому ефірі Євробачення 2023 року українцям також вдалося вразити, на сцені був представлений захоплюючий перформанс під назвою "Музика єднає покоління". Цей виступ став справжньою музичною подорожжю, яку очолила українська співачка Марія Яремчук.

Марія Яремчук не була одна на сцені, її супроводжували репер OTOY та яскрава представниця України на Дитячому Євробаченні 2022 року, Злата Дзюнька. Ця потрійна спілка артистів втілила ідею того, що музика має силу об'єднувати різні покоління українців і служити джерелом світла, що долає пітьму.

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