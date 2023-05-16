Руслану Лыжичко уже хотят видеть на Евровидении-2024, пишет Politeka.net.
На такие заявления украинскую публику вдохновила певица Loreen, которая стала победительницей «Евровидения-2023». Напомним, что для Loreen – это уже вторая победа на сцене главного песенного конкурса Европы «Евровидение».
Впервые певица из Швеции Loreen завоевала ее в 201-м году с песней "Euphoria".
Некоторые зрители «Евровидения-2023» уверены, что в следующем году Украину должна представлять Руслана Лыжичко, у которой также уже есть хрустальный микрофон после победы на «Евровидении» в 2004-м году.
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«В каких это правилах выигравший представитель страны может еще раз участвовать? Все, в следующий раз едет Руслана!»,
«Я уверена, если Руслана примет участие в Швеции на конкурсе Евровидение, то также во второй раз принесет Украине победу!»,
«Руслана, Вы открыли для меня Евровидение, а Украину – для всего мира! Не знаю, чем думали организаторы... «Дикие танцы» в сердце и плейлисте вот уже 20 лет и навсегда!» , - пишут пользователи соцсетей на странице Русланы Лыжичко в Инстаграм.
Также зрители продолжают обсуждение, что Руслана так и не появилась на главной сцене «Евровидения-2023» в финале:
«Стыдоба организаторам, не включившим ваше выступление в финал, просто позор; вы – непревзойденная»,
«Лучшая».
Напомним, Украину на "Евровидении-2023" представляла группа TVORCHI. Им удалось занять шестое место.
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