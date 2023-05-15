Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анастасия Приходько милое фото с детьми, которое приурочила ко Дню матери, который отмечался 14 мая.

На новой фотографии Анастасия Приходько запечатлена в уютной домашней обстановке, вокруг нее сидят все трое ее детей – старшая дочь и два сына. К слову, ранее в одном из своих постов в соцсети Анастасия Приходько откровенно призналась поклонникам, что младшего сына любит даже больше, чем старших детей.

Перед камерой певица появилась в легкой черной майке, которая только подчеркнула татуировки на ее теле. Волосы Анастасия Приходько распустила, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Анастасия Приходько написала: "День мамы! Всех мам с праздником! Все лучшее в жизни это мои дети! Больше мне ничего не нужно! Главное, чтоб, были здоровы и счастливы! Люблю к луне и обратно".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Прекрасное фото".

"С Днем матери! Счастье вам и вашим детям".

"Счастья вашей семье!".

"Красотули".

"Доченька очень похожа на Вас, красавица".

"Главное наши детки, чтобы росли под мирным небом, на радость нам. Вы прекрасная семья, пусть всегда везет".

"Хорошенькие".

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