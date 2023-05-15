Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения

Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Джамала поделилась очаровательным видео из закулисья Евровидения, на котором показала теплую встречу с победительницей песенного конкурса представительницей Швеции Loreen.

Судя по кадрам, видео было снято впопыхах где-то за кулисами конкурса, Джамала и Loreen буквально перекинулись парой фраз, но выглядела эта встреча очень дружелюбной и теплой. Перед камерой Джамала появилась в необычном сценическом образе с укладкой и макияжем. Так же и победительница Евровидения была в своем сценическом наряде.

В подписи к публикации Джамала написала: "В 2016-м, когда я встретила тебя перед выступлением – ты меня вдохновила. Я от всей души хотела, чтобы все твои волнения отошли на второй план. Выступление вживую – это магия, которую никто не может запланировать на 100%. "Я сделаю это для тебя", - сказала она".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новое видео Джамалы:

"Две королевы, которые поддерживают друг друга".

"Когда-то и меня она вдохновила. Это самый искренний и самый добрый человек, которого я встречала".

"Вот она мне и напомнила тебя, Джамала. Похожая энергетика".

"Настоящие иконы и легенды".

"Джа, может фит с Лорин?".

"Женщины расширяют возможности женщин".

"Круто – такой момент, это прямой огонь. Делай добро, и оно тебе вернется".

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