Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения
Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Джамала поделилась очаровательным видео из закулисья Евровидения, на котором показала теплую встречу с победительницей песенного конкурса представительницей Швеции Loreen.
Судя по кадрам, видео было снято впопыхах где-то за кулисами конкурса, Джамала и Loreen буквально перекинулись парой фраз, но выглядела эта встреча очень дружелюбной и теплой. Перед камерой Джамала появилась в необычном сценическом образе с укладкой и макияжем. Так же и победительница Евровидения была в своем сценическом наряде.
В подписи к публикации Джамала написала: "В 2016-м, когда я встретила тебя перед выступлением – ты меня вдохновила. Я от всей души хотела, чтобы все твои волнения отошли на второй план. Выступление вживую – это магия, которую никто не может запланировать на 100%. "Я сделаю это для тебя", - сказала она".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новое видео Джамалы:
"Две королевы, которые поддерживают друг друга".
"Когда-то и меня она вдохновила. Это самый искренний и самый добрый человек, которого я встречала".
"Вот она мне и напомнила тебя, Джамала. Похожая энергетика".
"Настоящие иконы и легенды".
"Джа, может фит с Лорин?".
"Женщины расширяют возможности женщин".
"Круто – такой момент, это прямой огонь. Делай добро, и оно тебе вернется".
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