Тина Кароль проговорилась относительно себя в «Голосе страны-13», обращаясь к певице Юлии Саниной, пишет Politeka.net.
Напомним, в новом сезоне одно из красных кресел досталось рок-диве, self-made woman и одной из самых успешных певиц Украины Юлии Саниной.
Зрители и поклонники «Голоса страны» очень эмоционально отреагировали на такое развитие событий, но не теряли надежду, что еще одним тренером все-таки станет Тина Кароль.
Реагируя на новость о Саниной, Кароль дала понять, есть ли у ее поклонников шансы.
«Люблю и наконец. успеха. опытная, музыкант, автор песен, вокалистка – все в тебе. буду болеть!», - написала Тина Кароль на странице Саниной.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
"Факт воровства на лицо": клиент "Киевстара" столкнулся с проблемой, которую не спешат решать
Авиаудар по больнице: появились первые кадры с места трагедии и данные о погибших
Предательство Путина: Пригожин в отчаянии предложил Украине сделку, в WP раскрыли ее условия
Удары по Луганску и разрушение Крымского моста: эксперт обратил внимание на ошибку после Харьковского контрнаступления
Такой комментарий поклонники «Голоса страны» восприняли с разочарованием:
«Когда-то мы дождемся Вас с Юлей в один сезон.. вероятно, не в этой жизни».
Другие же решили дождаться имен всех звездных тренеров «Голоса країни-13»:
«Ради Юли можно вернуться на Голос! Если вы обе будете там, в этом сезоне однозначно будет огонь».
В свою очередь Санина также отреагировала на комментарий Тины Кароль: «Спасибо, дорогая».
Добавим, что зрители «Голоса страны» продолжают обсуждать новость о том, что Санина получила кресло звездного тренера. Многие выразили уверенность, что певице удастся реанимировать интерес к шоу:
«Причина номер один смотреть голос в этом сезоне»,
«Наконец-то будет смысл смотреть шоу».
Последние новости Украины:
Тина Кароль стыдится своего выступления на "Евровидении" - каким оно было.
Также сообщалось, что стало известно имя звездного тренера в новом сезоне "Голос страны".
Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко и победительница "Евровидения-2023" ошеломили сходством.