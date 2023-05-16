Певица Тина Кароль дала понять, ждать ли ее возвращения в новом сезоне «Голоса страны».

Тина Кароль проговорилась относительно себя в «Голосе страны-13», обращаясь к певице Юлии Саниной, пишет Politeka.net.

Напомним, в новом сезоне одно из красных кресел досталось рок-диве, self-made woman и одной из самых успешных певиц Украины Юлии Саниной.

Зрители и поклонники «Голоса страны» очень эмоционально отреагировали на такое развитие событий, но не теряли надежду, что еще одним тренером все-таки станет Тина Кароль.

Реагируя на новость о Саниной, Кароль дала понять, есть ли у ее поклонников шансы.

«Люблю и наконец. успеха. опытная, музыкант, автор песен, вокалистка – все в тебе. буду болеть!», - написала Тина Кароль на странице Саниной.

Такой комментарий поклонники «Голоса страны» восприняли с разочарованием:

«Когда-то мы дождемся Вас с Юлей в один сезон.. вероятно, не в этой жизни».

Другие же решили дождаться имен всех звездных тренеров «Голоса країни-13»:

«Ради Юли можно вернуться на Голос! Если вы обе будете там, в этом сезоне однозначно будет огонь».

В свою очередь Санина также отреагировала на комментарий Тины Кароль: «Спасибо, дорогая».

Добавим, что зрители «Голоса страны» продолжают обсуждать новость о том, что Санина получила кресло звездного тренера. Многие выразили уверенность, что певице удастся реанимировать интерес к шоу:

«Причина номер один смотреть голос в этом сезоне»,

«Наконец-то будет смысл смотреть шоу».

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