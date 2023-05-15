Відома популярна співачка Тіна Кароль нещодавно викликала фурор після виступу на Євробаченні-2023, артистка постаралася перевершити свій номер із минулого. Тоді Кароль отримала багато компліментів і постаралася привернути увагу. На цей раз Тіна Кароль нагадала про свою нову композицію.

Як відомо, кліп на пісню "Мед" отримав багато критики через те, що його створювали разом із росіянами. Тіні Кароль довелося видалити відео і випустити інший ролик, щоб наголосити: навіть якщо співпраця з росіянами була непрямою, потрібно нести відповідальність за свої дії.

На цей раз Тіна Кароль представила в Інстаграм ролик, у якому поділилася одним із уривків своєї пісні.

«Культурна експансія українських талантів та музики дуже важлива. Це і є також про опір та перемогу. Розповсюджуй пісню на своїх сторінках, дякую тобі» - написала Тіна Кароль.

У мережі висловили свою думку щодо виконання співачки:

«Коли здається, що більше ніжності вже нікуди – Тіна випускає нове; ніжна, неймовірна, найкраща; раніше якась справжня була, зараз якась фальш, самозакоханість, гордість, надто багато оголення, сподіваюся минеться, бо потенціал хороший;

Мед для вух! Ніжно. Музично. Відверто; Українською Тіна звучить найкрасивіше; Розіллюся солодким медом; ви любите себе, але не перетинайте цю лінію».

Раніше Кароль зізналася, що їй було соромно за свій виступ у 2006 році. І щоб перевершити свій образ із минулого, Тіна вирішила вкласти всі сили у міні-номер.

Тоді на конкурсі, 17 років тому Тіна Кароль вийшла на сцену в білій міні-сукні з червоним обрамленням під грудьми, пишним укладанням та зі звичайним макіяжем. А вчора на фіналі Євробачення-2023 Кароль вийшла на сцену у червоній мереживній сукні від українського дизайнера Івана Фролова.

Безліч деталей образу, акцент на улюбленому червоному кольорі та деталі на сцені не могли залишитися непоміченими.

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