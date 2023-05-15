Перемога на «Євробаченні-2023» стала для Loreen вже другою, нагадує Politeka.net.
Loreen вже перемагала у «Євробаченні» у 2012-му році з піснею «Euphoria». Цього року Loreen поїхала на «Євробачення» зі піснею «Tattoo».
Але, зазначимо, шо деякі вгледіли в перемозі Loreen несправедливість. Мовляв її пісня «Tattoo» має ознаки плагіату і дуже схожа на пісню української співачки Міки Ньютон, яка, до речі, теж представляла Україну на «Євробаченні», але у 2012-му році.
Деякі користувачі соцмереж стверждують, що мотив конкурсної пісні Loreen нагадує композицію Ньютон "В плену" 2005 року випуску.
Перемогу Loreen на «Євробаченні-2023» прокоментувала і українська співачка Руслана Лижичко, яка, нагадаємо, привезла в Україну перемогу на «Євробаченні» у 2004-му році. Цього року навколо Руслани теж спалахнув скандал. Українську співачку на головну сцену конкурсу «Євробачення-2023» так не покликали.
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«Вітаю, сестро @loreenofficial ! Сила вашої музики безмежна!», - відреагувала Руслана Лижичко на перемогу Loreen, опублікувавши також фото з переможницею «Євробачення-2023».
Деякі з шанувальників Руслани помітили схожість між співачками:
«Ви мені з Лорін дуже схожі, як сестри»,
«Дуже схожі»,
"Ви, як сестри".
Крім того, українці продовжують підтримувати Руслану, для якої не знайшлося місце у гранд-фіналі «Євробачення-2023». Нагадаємо, що на сцені 13 травня можна було побачити і Kalush Orchestra, і Тіну Кароль, і Вєрку Сердючку.
«Руслано, Ви відкрили для мене Євробачення, а Україну - для всього світу! Не знаю, чим думали організатори… Дикі танці в серці і плейлисті ось уже 20 років і назавжди!», «Чому Руслана не виступила на сцені?», «Хотілося вас побачити», - пишуть Руслані Лижичко глядачі «Євробачення-2023».
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