Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая недавно заявила о расставании с женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Рамина Эсхакзай поделилась милым фото с прогулки по весеннему Киеву и рассказала о подруге, которая ее фотографирует.

Как видно, на новом снимке Рамина Эсхакзай запечатлена в красивой киевской локации с цветущими деревьями за спиной. Перед камерой блогерша появилась в скромном стильном образе – на ней трендовые джинсы с поясом и темно-серая футболка, заправленная в штаны. Волосы Рамина Эсхакзай распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий макияж и блаженный вид.

В подписи к публикации Рамина Эсхакзай написала: "Когда подруга эстет, у тебя хорошие фотки с прогулок". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию девушки, засыпая ее комплиментами:

"Хороша ты, хороший Киев, поэтому такой хороший момент".

"Очень красивая фотография".

"Это не подруга эстет, это просто Рамина красивая".

"И джинсы клеевые".

"Где такую подругу найти?".

"Такая маленькая и худенькая".

"Шикарно".

"Классные джинсы, сидят круто. Очень уважаю и слежу за вашей деятельностью! Вы молодец!".

"Как же вы красивая".

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