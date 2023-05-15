В новом выпуске программы "Тихий вечер" Елена Кравец поделилась интересным наблюдением на примере своих друзей и их детей.

Недавно артистка заметила очень оптимистическую тенденцию: ее друзья, наконец, возвращаюсь из-за границы с детьми, а дети возвращаются уже с новыми навыками.

"Вот, например, дочь моей подруги, ей три года, ее зовут Полина, и она три недели назад приехала из Австрии. И вот она выходит на улицу, видит на асфальте трещину, ну и спрашивает: "Мама, что это?". Мама отвечает: "Это трещина". Полина берет пластиковый телефон, набирает номер и говорит: "Дядя, здесь трещина. Мама, дядя сделает". Я не думаю, что у нее был номер Кличко. Но какая включенность в проблемы общества, какое неравнодушие в три года", — рассказала бывшая звезда "Квартал 95" Елена Кравец.

Ведущая подчеркнула, что даже самые маленькие украинцы уже хотят менять страну к лучшему.

"И мне нравится эта уверенность, с которой следующее поколение относится к вызовам. Это дает уверенность и мне тоже. А еще дарит надежду на наше общее будущее, будущее без трещин", — признается Елена Кравец из "Квартал 95 " .

Ранее Елена Кравец заявила, что не планирует возвращаться в коллектив студии "Квартал 95", в котором она провела более 20 лет. Теперь ее основная работа - ведущая проекта "Тихий вечер" на телеканале "Дом".

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