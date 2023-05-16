Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина довольно активно ведет Инстаграм и часто рассказывает о себе, а также публикует различную информацию о своей работе и съемках. Недавно звезду раскритиковали за однообразные фото и частый акцент исключительно на ее фигуре и теме похудения.

После этого "Холостячка" Мишина решила рассказать о личном и наболевшем, а также довольно сложном периоде ее жизни. Таким он был после 24-го февраля и для других украинцев, но Мишина поделилась своими воспоминаниями переживаниями.

«24.02 я сидела в аэропорту, вырвавшись из зубов рабочей загруженности на пять дней отдыха. Смотрела на своего сына и радостно представляла, как через пять часов мы будем лежать на пляже в Дубае и будем есть арбузы.

Утро, несколько часов до вылета. Начинается взрыв за взрывом, эвакуация из аэропорта, оцепенение организма. Что, на самом деле началось?

Мой организм ушел в отключение, тихо проговаривая, что все это ошибочно и такого не может быть. Но, к сожалению… Я даже не успела понаблюдать за личным пи*децом, который быстротечно начал развиваться и в моей жизни.

Потеря многих людей, с которым много лет спали нос к носу, потеря дома, работы, стабильности, равновесия и вроде внутренней опоры» - призналась «Холостячка» Мишина, которая долгие месяцы после вторжения домой не возвращалась.

Таккже в своих историях в Instagram «Холостячка» Мишина призналась, что она и ее бывший партнер встречались в течение 1,5 года. Они уже планировали свадьбу, когда Мишина забеременела. В архивных фотографиях актриса показала себя во время беременности и вспомнила все, что происходило.

По словам «Холостячки» Ксении Мишиной, вдруг все изменилось. Мужчина начал плохо относиться к ней. Мишина полагает, что это произошло из-за ее беременности, так как бывший признавался, что испугался.

"Отношения просто стали погружаться в бездну. Это был тяжелый случай психологического насилия, который совпал с токсикозом в течение четырех месяцев", - рассказала "Холостячка" Ксения Мишина.

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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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