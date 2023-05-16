Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова опубликовала видео, как нежиться с мужем. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Люблю", - написала молодая жена Виктора Павлика.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии молодой жены Виктора Павлика:

"Такое ощущение словно вы рассказали мужчине, что ждете друга";

"Катюшика, так счастливы и красивы, все видео улыбка не сходила с лица!!! Будь счастливой, целую!!!!!";

"Вы знаете, смотрю любуюсь, а потом вспоминаю, что вы делали изменения во внешности. Но для меня Вы как были великолепны так и есть";

"Вы мне нравитесь как семья. Мой муж тоже старше меня и мы показываем свои отношения) круто что вы это тоже показываете и нравится наблюдать за вами";

"Что? Беременна".

Стоит отметить, молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова - известная украинская блогерка. Девушка стала женой музыканта несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. Репяхова родила от него первенца - сына Михаила, который для Павлика стал четвертым ребенком. При этом звезда делилась, что думает о втором ребенке, но по ее словам Виктор Павлик пока не готов к такому шагу.

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