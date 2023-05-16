Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а недавно подогрела слухи о своем романе с писателем Сергеем Жаданом, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Христина Соловий очаровала фолловеров кадрами из нового клипа и словами песни.

Как оказалось, на днях Христина Соловий представила свою новую песню "Подзвонити мамі" и яркий клип на нее. Пока видеоработа собирает просмотры на ютуб-канале певицы, она решила подогреть внимание к ней еще и в своем Instagram. В ролике Христина Соловий показала фрагменты из клипа, где исполняет трогательную композицию о маме, также можно заметить, что звезда примеряла необычный образ – на ней модный темно зеленый тренч, длинные волосы развеваются на ветру, а на лице аккуратный макияж.

В подписи к публикации Христина Соловий написала строчки из новой песни: "Мама, скоро я приїду додому. Вип'єм чаю, або коли із ромом. Мама я тобі колись все розкажу".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Я бы сам с Жаданом встречался".

"Какая красивая Христина".

"Красотка".

"Все начнем с конца разговора когда-то".

"25 секунд назад".

"Кайф".

"Мама".

"Лучшая".

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