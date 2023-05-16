Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Анита Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анита Луценко выложила милое фото и открыла простой секрет для похудения.

Как видно, Анита Луценко показала милое черно-белое фото, на котором запечатлена в домашней обстановке. Перед камерой она появилась, стоя на коленях на полу и демонстрируя стройную фигуру и плоский жит. На ней узкие черные лосины и едва заметный тонкий лиф.

В подписи к публикации Анита Луценко рассказала, что секрет похудения на самом деле очень простой: чтобы похудеть – нужно есть, но есть правильно, распределяя соотношение белков, жиров и углеводов. Как отметила Анита Луценко, здесь нет никакой магии – это просто физиология.

"Чтобы быть стройной – нужно есть. Ну и здесь конечно есть 2 момента. 1) Ну кто же поверит в это? И все продолжают сидеть на диетах, срываться, набирать, снова худеть, как грабли не работают. 2) Важно, конечно, что есть. Обычно у большинства людей, основа пищи: жир+углеводы, мало белка. Ну и тут бы поменять пропорции и все поменяется. Кушать больше белка, меньше жира (но не слишком, потому что они полезны) и достаточно углеводов, но не в 5 раз больше чем надо. Для справки: на переваривание белков организм тратит 30% энергии от съеденного, на углеводы – 8%, на жиры – 3%. P.S. Моя любимая фраза девушек на wowbody "Как это возможно!? Я ем много и вкусно (блины, сырники, картофель, макароны, хлеб и худую больше, чем на диете". Чистая магия или обычная физиология", - рассказала Анита Луценко.

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