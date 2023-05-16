Так, уже известно, что к «Голосу страны» наконец-то присоединилась Юлия Санина, напоминает Politeka.net.
Зрители уже неоднократно выражали уверенность, что Санина должна стать тренером в «Голосе страны».
Также поклонники шоу предполагали, что в «Голосе страны-13» в одном из красных кресел можно будет увидеть Артема Пивоварова.
Продюсеры «Голоса» не спешат раскрывать второе имя звездного тренера, но, похоже, Пивоваров выдал сам себя.
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Отвечая на вопрос в эфире одного из радио, Артем Пивоваров не сдержал эмоций.
"Сядешь ли в кресло тренера «Голоса»?", - застала врасплох певца ведущая.
Пивоваров сначала попытался отмолчаться, потом отшутиться.
«Ждите меня в кресле «Голоса», – наконец сказал Артем Пивоваров.
Напомним, в прошлом сезоне тренерами «Голоса страны» были Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева, Александра Зарицкая с Анатолием Мацолой и Святослав Вакарчук.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину Вакарчук покинул шоу, посвятив себя помощи ВСУ.
Обсуждая предстоящий 13-й сезон "Голоса страны", зрители также выражали желание вновь увидеть в красных креслах Дана Балана и Тину Кароль.
Кароль, отметим, уже намекнула, что эта мечта ее поклонников не осуществится.
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