Українська співачка Руслана Лижичко може принести Україні ще одну перемогу на «Євробаченні».

Руслану Лижичко вже хочуть бачити на «Євробаченні-2024», пише Politeka.net.

На таки заяви українську публіку надихнула співачка Loreen, яка стала переможницею «Євробачення-2023». Нагадаємо, що для Loreen – це вже друга перемога на сцені головного пісенного конкурсу Європи «Євробачення».

Вперше співачка зі Швеції Loreen здобула її у 2012 році з піснею "Euphoria".

Тож деякі глядачі «Євробачення-2023» впевнені, що у наступному році Україну повинна представляти Руслана Лижичко, у якої також вже є кришталевий мікрофон після перемоги на «Євробаченні» у 2004-му році.

«В яких це правилах представник країни який виграв може ще раз брати участь? Все, наступний раз їде Руслана!»,

«Я впевнена, якщо Руслана візьме участь у Швеції на конкурсі Євробачення, то також удруге принесе України перемогу!»,

«Руслано, Ви відкрили для мене Євробачення, а Україну - для всього світу! Не знаю, чим думали організатори... «Дикі танці» в серці і плейлисті ось уже 20 років і назавжди!», - пишуть користувачі соцмереж на сторінці Руслани Лижичко в Інстаграм.

Також глядачі продовжують обговорення, що Руслана так і не з’явилася на головній сцені «Євробачення-2023» у фіналі:

«Стидоба огранізаторам, що не включили ваш виступ в фінал, просто ганьба; ви – неперевершена»,

«Найкраща».

Нагадаємо, Україну на "Євробаченні-2023" представляв гурт TVORCHI. Їм вдалося посісти шосте місце.

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