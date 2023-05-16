Популярная украинская певица Настя Каменских вчера вечером громко запустила якобы благотворительную акцию, предлагая участникам шанс выиграть автомобиль Infiniti и новый iPhone, чтобы таким образом собрать средства в размере 100 тысяч гривен на покупку машины для Вооруженных Сил Украины. Согласно сообщению, опубликованному на ее странице в социальной сети, это мероприятие является персональным благотворительным конкурсом.

Участие в розыгрыше требовало подписки на страницу певицы в Instagram и ожидания прямой трансляции. Настя Каменских заявила: "Я решила организовать этот благотворительный конкурс, в рамках которого мы вместе с вами соберем 100 тысяч гривен на покупку автомобиля для Нацгвардии Украины, конкретно батальона 'Азов'. Я приготовила для вас невероятный подарок - автомобиль Infiniti, который может стать вашим".

Кроме того, Настя Каменских обещала новый iPhone в качестве дополнительного приза. Она также отметила, что победитель может выбрать получение выигрыша в денежной форме, отказавшись от автомобиля.

Однако в социальных сетях акция Насти Каменских была встречена негативно. Многие пользователи выразили свое мнение о том, что это не совсем подходящий способ продвижения. Критика, видимо, повлияла на певицу, и она решила удалить объявление о конкурсе.

Известная артистка Монро также молчать не стала, так как ее возмутил цинизм ситуации.

Каменских в условиях конкурса просила подписку на 93 аккаунта. Благотворительность состоит в том, что сама артистка переведет 100 тыс. грн в сбор на авто для ВСУ. Плюс все это преподносится под соусом «поддержки украинского бизнеса». Среди 93 аккаунтов, на которые нужно подписаться, есть онлайн-магазины, турагентства, тарологи, наследственная ясновидящая, блоггеры-миллионники.

Такой гив проводится на странице артиста или блоггера обычно с большой аудиторией, получающим свой гонорар. Чаще всего организатором гива является либо один из участников, либо третье лицо. То есть это такая-бизнес схема, как быстро и относительно недорого набрать фолловеров.

Инстаграм постоянно блокирует такие розыгрыши, поскольку считает их нарушением правил. Артистка Монро не оценила такой поступок Каменских, засудив поведение артистки. В результате сама Настя Каменских Монро просто заблокировала.

«Сейчас снова кто-то скажет, что я до*бываюсь, но! Вам не кажется, что это какой-то цинизм циничный? Желая увеличить аудиторию, скинулись на гонорар Насте и Инфинити, а с этих денег перечислят только 2,5к баксов на машину для батальона. Бедная Настя» - справедливо возмутилась артистка Монро.

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