Еще не так давно Ирина Сопонару, украинская актриса и звезда "Женского квартала" в специальном интервью выразила свое разочарование в том, что ее британский бойфренд еще не сделал ей предложение.

В этот раз Ирина удивила своих поклонников радостной новостью о своей предстоящей свадьбе. В социальной сети Instagram она поделилась волнующими подробностями своего важного шага в жизни.

Счастливая Ирина Сопонару объявила, что она и ее бойфренд, успешный британский предприниматель Рис, официально помолвлены. Публикация в Instagram была сопровождена фотографией обручального кольца, восхищающего своей роскошью и элегантностью.

Ирина Сопонару не могла скрыть своей радости и поделилась деталями того, как Рис сделал ей предложение. Он подготовил особое письмо и открытку, на которой было изображено кольцо с блестящими драгоценными камнями, а на задней стороне написан вопрос на английском языке: "Ты выйдешь за меня замуж?".

Среди первых, кто поздравил Ирину Сопонару с этим знаменательным моментом, были ее коллеги и друзья из шоу-бизнеса. Популярная ведущая Леся Никитюк отправила свои самые искренние поздравления, а талантливая танцовщица Илона Гвоздева выразила свое восхищение и сказала, что это просто невероятная новость.

«Мы с Ризом больше не встречаемся, теперь мы помолвлены!» - заявила Сопонару.

В сети также решили высказать свое мнение:

«Наконец-то этот день наступил!; Ира, а я говорила тебе; Поздравляю!!!; Поздравляю моя рыбка. Это невероятно; Мои искренние поздравления!!; Приветствую моя милая подруга! Очень за тебя рада! Будь счастлива, прекрасна душа!; Прочла первое предложение и аж похолодела:) Поздравляю!».

Еще недавно Сопонару призналавалась, что партнер пока не готов к браку, и Ирина не хочет его торопить или стимулировать процесс. Она считает, что это должно быть желание мужчины, и что он должен сделать это так, как он это видит.

«Я так долго замуж на выходила, чтобы не быть той женщиной, у которой три мужа и три ребенка от этих мужей. Я не осуждаю, просто у меня свое видение того, как мне хочется. Точно на одном колене. Классика. Все эти предложения без кольца — это зашквар», — призналась Сопонару.

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