Украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя после обстрела и обратилась к украинцам.

Катя Осадчая опубликовала фото весеннего Киева, поделившись мыслями о ракетном обстреле. Катя Осадчая выложила пост в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Спасибо ПВО за наше сегодня! Масштаб трагедии, которую предупредили сегодня представить сложно, если кинжал сносит дома к фундаменту, а их было над Киевом 6! После ночей обстрелов жизнь ощущается острее, снова отпадает все лишнее и мелочное. Снова понимаешь, что не нужно откладывать что-нибудь на завтра… Живем здесь и сейчас. Да, сложно, но есть уникальный шанс почувствовать ценность жизни, как никто другой на земле….", - написала Катя Осадчая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Кати Осадчей:

"Чувство гордости за проделанную работу вооруженными силами. Безграничная благодарность";

"Огромное спасибо ВСУ и ПВО. Этой ночью я проспала тревогу, поэтому донат утром в поддержку ВСУ сделала";

"Выдержали, пережили эту ночь, выстоим к победе благодаря нашим защитникам и защитницам";

"Сразу донат с утра в фонд. Затем сообщение от учителя, забрать детей из школы, поступило сообщение о заминировании. Ночь без сна и не хорошие новости с утра".

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