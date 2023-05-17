Популярная украинская группа "KAZKA" дала концерт в Гааге в Нидерландах. Там сейчас многие защитники проходят лечение после потери конечностей. К тому же есть и переселенцы, которые живут в шелтере, что им предоставили. Солистка группы Александра Зарицкая поделилась кадрами с выступления в Гааге.

В частности, на кадрах можно увидеть битком набитый зал. Среди зрителей коцерта группы "KAZKA" защитники Украины, которые получили протезы и сейчас проходят реабилитацию. Александра Зарицкая воспользовалась возможностью и сделала несколько общих снимков с ними.

Певица призналась, что эта встреча стала одним из самых эмоциональных в ее жизни.

"Среди зрителей нас встретили приехавшие в Нидерланды воины на реабилитацию. В какой-то момент девушки из зала начали обнимать их… Сейчас пишу и снова слезы. Один из самых эмоциональных моментов моей жизни...", - поделилась солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая.

Также артистка отреагировала на очередной массованный обстрел россией территории Украины. Александра Зарицкая с сожалением константировала, что это давно стало реальностью, в которой мы все живем.

"Было очень громко и страшно утро. Снова невыразимая гордость за наших защитников по ПВО. Атланты, охраняющие нас с вами. Вот уже третью неделю непрерывных атак. Вот уже больше года этой страшной войны", - дополнила лидер группы "KAZKA".

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