Известная украинская певица Настя Каменских использовала пиар на военных, чтобы собрать несколько миллионов на рекламе.

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает получать множество хейта со всех сторон за свой недавний пост в социальной сети. Артистка устроила конкурс, обещая победителю хорошее вознаграждение за подписку на различные аккаунты. При этом Каменских также обещала отдать сто тысяч гривен на авто для военных, тогда как конкурсное авто в несколько раз дороже.

Так, в этот раз Настя Каменских оказалась в горячем водовороте скандала и столкнулась с жесткой критикой со стороны своих поклонников.

Причиной этого стало объявление звезды в своем Instagram о проведении собственного "благотворительного конкурса", в рамках которого она планировала подарить одному из своих подписчиков внедорожник Infiniti стоимостью более полутора миллионов гривен.

Кроме того, по словам Каменских, она намеревалась пожертвовать 100 тысяч гривен из этого розыгрыша на нужды батальона "Азов".

Однако поклонникам Насти Каменских такая инициатива совсем не понравилась. В комментариях к розыгрышу подписчики жестко критиковали ее и обвинили в попытке "хайпануть на войне".

После волны критики, обрушившейся на нее, Каменских решила удалить все публикации, связанные с конкурсом, и не стала делать никаких комментариев. Эта позиция также вызвала возмущение у фанатов певицы и привела к новой волне негатива, направленного в ее сторону.

Ведущая и сценаристка «Телебачення Торонто» Александра Гонтар опубликовала не менее скандальные детали инцидента.

«Прислали вот такое. Участие в гивэвее Каменских стоила 30 тысяч гривен! Всего 93 блогера брали участие в этой фигне. Вместе они скинули 2 миллиона 790 тысяч гривен! Из них на помощь ВСУ Каменских передает 100 тысяч. Сто тысяч из почти 3-х миллионов!

Во время войны! Прикрываясь благотворительностью, пиарить шарлатанов! Вот на это надо подписаться. Каменских, ты кон*енная! Может пришло время самой Насте и ее мужу сходить к экзорцисту? Ибо что-то какие-то демоны вынуждают делать их какую-то фигню. Все еще не могу успокоиться. Экзорцист! Такое чувство, будто смотришь Бульвар Гордона» - написала ведущая, касательно поведения Каменских.

Последние новости Украины:

Напомним, "Я была очень вдохновлена": Руслана после скандалов вокруг Евровидения выступила в резиденции британского премьера.

Как сообщала Politeka, "Должно быть красиво": Соловий, которой приписывают роман с Жаданом, заинтриговала кадрами из нового клипа.

Также Politeka писала, что "Я здесь, чтобы удивить": Лобода в огненно-красном наряде впечатлила кадрами из спальни.