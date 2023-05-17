Украинский певец Александр Пономарев опубликовал милое видео, отблагодарив ВСУ. Александр Пономарев разместил его в своем Инстаграм.
"Слова благодарности нашим ВСУ", - написал Александр Пономарев, показав ребенка, который благодарил украинских защитников.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под видео Александра Пономарева:
"Солнышко ясное! Ты наша Зоренька! Наше ВСУ. Самые лучшие. Слава Украине!";
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"Мама той самой девочки тут, Эля передает привет, спасибо нашим защитникам";
"Спасибо за позитив";
"Боже, какая красивенькая. Это вся Украина";
"Слава украинскому Народу Героям Вечная память";
"Вау-вау, ой. Хорошенькая Маленькая партиотка наша. Действительно то, что хочется сказать ВСУ- Спасибо ВСУ".
Стоит отметить, Александр Пономарев - известный украинский певец, который имеет звания Народного и Заслуженного артиста Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Александр Пономарев и об Инстаграм, где недавно поделился своим хитом, который выпустил в прошлом году.
"Что-то сегодня захотелось послушать эту песню!", - написал звезда.
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