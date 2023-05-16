Екатерина Репяхова, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика, стала объектом критики со стороны украинской общественности из-за своего безрассудного хвастовства "роскошью, доступной лишь немногим". Репяхова похвалилась, что у нее и Павлика есть пропуск на стретегический объект, что мало кому доступно. При этом в ее словах не было шутки, только похвала возможностей мужа.

«Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек я ошибаюсь. Я некстати пошутила. Я не должна была публиковать ту Стори. Это факт. Я не идеальна. А вот все комментаторы вижу идеальные.

Угодила я всей нечисти, которая сейчас пишет гадость (пусть обо мне) о моем сыне. Мне жутко от того, в каком социуме мы живем. Сколько злых людей, которые, как те орки, готовы сожрать своих же. Все эти люди хорошего никогда не заметят.

Мой муж не покупал пропуск, он как и большинство из нас все делает ради победы. А я не должна была делать того, что сделала» - заявила Репяхова, которая сначала похвалилась роскошью, а после сама обвинила украинцев, которые не оценили хвастовство.

Отметим, на своей странице в Instagram Репяхова опубликовала видео, на котором она и ее муж несутся по Южному мосту в Киеве, который частично закрыт с прошлого года.

В самом видео Виктор Павлик гордо показывает этот пропуск, находясь за рулем автомобиля, и заявляет, что он стал подарком для Репяховой, что она и назвала роскошью далеко не всем доступной.

Вот что писали в социальных сетях после поста Катерины Репяховой и Виктора Павлика, которая похвалилась пропуском и назвала это "роскошью не для всех":

«Я уверена, что каждый имеет право на свою любовную жизнь, но сознательное нарушение правил как покупка пропусков это неправильно; Старый пердун ...фууу, какая романтика с дедом?; «Какое ехало, такое и встретило». Одно глупое мутит пропуски, другое глупое снимает и выставляет это в соцсети;

Страна ждет героев, женщины рождают дебилов; Он не первый и не последний, кого "спалили" их жены. Друзья, делайте верный выбор; Мозгов хватило чтобы купить, но не хватило чтобы не озвучить об этом; Хватит спускать на тормоза это все».

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